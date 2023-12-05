Necla Kıragası: Kadın futbolunun tarihi bu kızlarla yazılıyor

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Bugün konfor alanından çıkan bu görmüş olduğunuz koca yürekli kızlar, kendilerini ispat ettikleri sahada aslında ülkeleri için ne kadar önemli, ne kadar kıymetli işlere imza atabileceklerini gösterdiler. O yüzden son derece gururluyum. Kadın futbolunun tarihi bu kızlarla beraber yazılıyor" dedi.

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup'taki 6. ve son maçında Mersin'de konuk ettiği Gürcistan'ı, Gülbin Hız ve Ece Türkoğlu'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla milliler, grupta 6'da 6 yaparak, B Ligi'ne yükseldi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutlayarak, "89 senedir Türkiye'de kadın haklarının devam etmesi, bütün ülkelere örnek olmasından dolayı da bir Türk kadını olarak çok gurur duyuyorum. İnşallah biz kadınların sesi yapılmış olan her işte daha fazla çıkar, daha fazla imkan bulurlar ve fırsat eşitliği adına çok güzel günler görürüz. Bugün bu kadar anlamlı bir günde oyunlarımla birlikte B Ligine çıkmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz. İlk baştan beri diyoruz. 6'da 6 yapacağız, hiç gol yemeyeceğiz ve namağlup bitireceğiz. Bunları başarmış olmak, hedefe varmış olmak son derece önemliydi. Bugün konfor alanından çıkan bu görmüş olduğunuz koca yürekli kızlar, kendilerini ispat ettikleri sahada aslında ülkeleri için ne kadar önemli, ne kadar kıymetli işlere imza atabileceklerini gösterdiler. O yüzden son derece gururluyum. Çok kolay şeyler değil. Kadın futbolunun tarihi bu kızlarla beraber yazılıyor" şeklinde konuştu.

ECE TÜRKOĞLU: "MUTLULUĞUMUZU KELİMELERE DÖKEMİYORUZ"

Milli oyuncu Ece Türkoğlu ise aldıkları sonuçtan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "6'da 6 yaparak C Ligini bitirip, B Ligine çıkma imkanı bulduk. Böyle bir grubun içinde, böyle bir atmosferde böyle güzel bir maç oynadığımız için kendi takımım adına herkese teşekkür ediyorum. Biz gerçekten mutluluğumuzu kelimelere dökemiyoruz. Çok güzel şeyler başardığımızı düşünüyorum. Çok güzel bir aile olduk. Bunların karşılığını da yavaş yavaş alıyoruz. 6'da 6, gol yemeden B Liginde de bu hedeflerimize devam edeceğimizi düşünüyorum" dedi.