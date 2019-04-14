Nabil Dirar: Başkan Ali Koç gelip bizi tebrik etti
Nabil Dirar, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile 1-1 beraber kaldığı karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe formasına yakışır bir şekilde mücadele etmeye çalıştıklarını ifade eden Dirar, "Çok zor bir yıl geçiriyoruz, bu akşam da bu yılın en zor akşamlarından birine çıktık. Bu kulübün imajını iyi yansıtabilmek için Galatasaray karşısına çıktık. 10 kişiyle çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum, kazana da bilirdik" şeklinde konuştu.
Ali Koç'un maçtan sonra yanlarına gelerek kendilerini tebrik ettiğini ifade eden Dirar, "Başkan maçtan sonra yanımıza geldi ve bizi tebrik etti, iyi mücadele ettiğimizi söyledi. 10 kişiyle oynamak gerçekten çok zor ama taraftarımız da bizi harika destekledi, böyle bir taraftara sahip olduğumuz için gurur duyuyorum" dedi.
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