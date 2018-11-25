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Nabil Dirar, Club Brugge ile anlaşmak üzere

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Nabil Dirar'ın yeni takımı belli oldu.

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Sarı lacivertli takımla devre arasında yollarını ayıracak olan tecrübeli oyuncu Belçika yolcusu. Club Brugge ile anlaştığı öne sürülen Dirar, ara transfer döneminde yeni takımına imza atacak.

Böylece sarı lacivertli takımdan ara transferde ilk ayrılacak isim de Dirar olacak.

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