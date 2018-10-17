Nabil Dirar, Fas Milli Takımı'nda da kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan isimler içerisinde bulunan Nabil Dirar, bir şok da milli takımda yaşadı. Fas Milli Takımı dün Komorlar ile karşılaşıp 2-2 berabere kalırken, deneyimli futbolcu 18 kişilik takım kadrosunda yer almadı.

3 gün önce ilk 11'de başlayıp, oyundan alınmıştı

Afrika Uluslar Kupası elemesinde aynı takımla cumartesi de oynayan Fas’ta, Dirar maça ilk 11’de başlamış ancak ikinci yarının başında oyundan alınmıştı. Teknik direktör Renard’ın performans durumunu göz önünde bulundurarak oyuncuyu Komorlar ile üç gün sonra yaptıkları ikinci maçın kadrosuna almadığı bildirildi. Sarı-lacivertli ekipte kadro dışı kalan futbolcunun kulübündeki durumunun milli takıma da yansıması dikkat çekti.

‘Toulouse’a asla gitmeyecek’

Nabir Dirar’ın Fenerbahçe’deki geleceği merak konusu olurken, oyuncunun durumuyla ilgili menajerinden transfer itirafı geldi. Faslı futbolcunun Fransa’nın Toulouse takımına transfer olabileceğine yönelik haberler ortaya çıkmıştı.

Nabil Dirar’ın menajeri Ben Kouider konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Kouider “Bu konuyla ilgili son derece açık konuşacağım. Toulouse Kulübü’ne büyük saygım var ancak Dirar asla oraya gitmeyecek” dedi.

(Milliyet)