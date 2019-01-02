Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Nabil Dirar: Futboldan uzak kaldım... Çok çalışıp yeniden kendimi ispatlayacağım

Fenerbahçe'de Ersun Yanal tarafından affedilen ve yeniden kadroya dahil edilen Dirar iddialı açıklamalarda bulundu.

  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

F.Bahçe'de affedilen ve takıma geri dönen Nabil Dirar, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 32 yaşındaki Faslı oyuncu, "Futboldan uzak kaldım... Çok çalışıp yeniden kendimi ispatlayacağım" dedi.

Nabil Dirar'ı Belçika'dan isteyen bir takım olduğu biliniyor ancak Faslı oyuncunun Fenerbahçe'den aldığı net 3 milyon Euro maaşı, bir Belçika takımının ödemesi imkansız. Geriye sadece Körfez seçeneği kalıyor. 32 yaşındaki Dirar, kariyerinin son büyük kontratı olduğu için ya Fenerbahçe'den aldığı kontratın bitmesini bekleyecek ya da o parayı verecek Körfez ülkelerinden birine gidecek.

(Takvim)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tesla kaymayan otomobil yaptı

Tesla kaymayan otomobil yaptı

Çin, Güneş'in 6 katı daha sıcak yapay güneş üretti

Çin, Güneş'in 6 katı daha sıcak yapay güneş üretti

Kayısı çekirdeğinin kabuğu tankların zırhını koruyor

Kayısı çekirdeğinin kabuğu tankların zırhını koruyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA