Nabil Dirar: Futboldan uzak kaldım... Çok çalışıp yeniden kendimi ispatlayacağım

F.Bahçe'de affedilen ve takıma geri dönen Nabil Dirar, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 32 yaşındaki Faslı oyuncu, "Futboldan uzak kaldım... Çok çalışıp yeniden kendimi ispatlayacağım" dedi.

Nabil Dirar'ı Belçika'dan isteyen bir takım olduğu biliniyor ancak Faslı oyuncunun Fenerbahçe'den aldığı net 3 milyon Euro maaşı, bir Belçika takımının ödemesi imkansız. Geriye sadece Körfez seçeneği kalıyor. 32 yaşındaki Dirar, kariyerinin son büyük kontratı olduğu için ya Fenerbahçe'den aldığı kontratın bitmesini bekleyecek ya da o parayı verecek Körfez ülkelerinden birine gidecek.

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