Nabil Dirar zorunlu sol bek oynayacak
YAZ transfer döneminde Kolarov (Roma) ve Durmusi (Lazio) transfer edemeyen Fenerbahçe, Abdulcebrail’i de Erzurum’a kiralamıştı.
- Star Spor
Sarı-Lacivertliler’de Hasan Ali Kaldırım da sakat olduğu için bu mevkide Nabil Dirar forma giyiyordu. Faslı yıldız, bu bölgeye futbolcu alınamadığından Hasan Ali dönünceye kadar mecburen sol bekte görev yapacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.