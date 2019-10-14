Nabil Dirar’a 1+1 yıllık teklif
FENERBAHÇE’NİN sezon başından beri profesyonelliği ile takdir toplayan Nabil Dirar ile sözleşme yenilemeyi düşündüğü ortaya çıktı.
- Star Spor
Yönetimin, Hasan Ali Kaldırım’ın sakatlığında fıtık rahatsızlığına rağmen iğnelerle sahaya çıkan ve geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Faslı yıldızla devre arası masaya oturacağı bildirildi. Dirar ile seneliği 1.5 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme imzalanmasının planlandığı öğrenildi. Faslı starın da Fener’de kalmaya sıcak baktığı belirtiliyor.
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