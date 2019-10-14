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Nabil Dirar’a 1+1 yıllık teklif

FENERBAHÇE’NİN sezon başından beri profesyonelliği ile takdir toplayan Nabil Dirar ile sözleşme yenilemeyi düşündüğü ortaya çıktı.

  • Star Spor
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Yönetimin, Hasan Ali Kaldırım’ın sakatlığında fıtık rahatsızlığına rağmen iğnelerle sahaya çıkan ve geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Faslı yıldızla devre arası masaya oturacağı bildirildi. Dirar ile seneliği 1.5 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme imzalanmasının planlandığı öğrenildi. Faslı starın da Fener’de kalmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

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