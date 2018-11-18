Nabil Dirar'a 5 taakım birden talip oldu

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Dirar'ın devre arasında Belçika'ya transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Voetbal24 sitesinde yer alan habere göre; Belçika ligi takımlarından Anderlecht, Standard Liege, KRC Genk, Antwerp ve Gent Faslı oyuncuyu transfer etmek için girişimlere başlamış durumda.

Dirar'ın eski takımı Club Brugge'ün de yıldız oyuncuyu transfer etmek için kolları sıvadığı gelen bilgiler arasında.

Nabil Dirar'ın Fenerbahçe ile 2020 yılına kadar sözleşmesi olsa da oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız oyuncu, Fenerbahçe ile bu sezon 3 maça çıkabildi. Nabil Dirar, 2017/18 sezonu başında transfer olduğu Fenerbahçe'de toplamda 40 maça çıkarken 5 gol 8 asist katkısında bulundu.

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