Nabil Dirar'ın menajeri Fransa'dan gelen transfer teklifini reddetti

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar'ın menajeri, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'u teklifini reddettiklerini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç tarafından kadro dışı bırakılmasının ardından takım aramaya başlayan Nabil Dirar'a son olarak Toulouse talip oldu.

32 yaşındaki futbolcunun menajeri yaptığı açıklamada, "Net olacağım, Toulouse kulübüne saygım var ama Nabil Dirar asla oraya gitmeyecek." dedi.

DİSİPLİNSİZ VE VURDUMDUYMAZ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Chahechouhe ve Dirar, disiplinsizlik ve performanslarındaki yetersizlikten dolayı kadro dışı bırakıldı. Genellemek gerekirse onlarda disiplinsizlik, ciddiyetsizlik ve vurdumduymaz tavırlar var." dedi.

(Sporx)