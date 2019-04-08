Nabil Fekir'in menajeri Liverpool'u doğruladı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da forma giyen Nabil Fekir, Liverpool'un kapısından dönmüş. Fransa'da L'Equipe'e açıklamalarda bulunan Fekir'in menajeri Jean-Pierre Bernes, önemli bilgiler paylaştı.

Oyuncusunun Liverpool ile prensip anlaşmasına vardığını, hatta Merseyside'a gidip Liverpool tarafından sağlık kontrollerinden geçirildiğini ve Liverpool TV'ye röportaj verdiğini öne süren Bernes, oyuncusunun sakatlıktan dolayı değil başka "bazı sebepler" yüzünden bu transferin son anda gerçekleşmediğini belirtti.

Fekir'in bu sezon içerisinde Lyon ile sözleşmesini uzatmak için iletişime geçildiğini belirten menajer, ücret taleplerinin Lyon tarafından reddedildiğini ve Fransız oyuncunun yaz transfer döneminde kesinlikle Lyon'dan ayrılacağını söyledi.