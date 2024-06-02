İSTANBUL 33°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Haziran 2024 Pazar / 26 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2363
  • EURO
    34,9606
  • ALTIN
    2412.19
  • BIST100
    10400.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Nacho Fernandez: Hayalim gerçek oldu

Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Real Madrid'de Nacho Fernandez ve Fede Valverde, maçın ardından yorumlarını aktardı.

2 Haziran 2024 Pazar 01:34 - Güncelleme:
Nacho Fernandez: Hayalim gerçek oldu
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Real Madrid'de takım kaptanlarından Nacho Fernandez, maç sonu açıklamalar yaptı.

İspanyol futbolcu, "Geleceğim hakkında konuşmak istemiyorum. Kazandığım için çok mutluyum, önemli olan da bu." dedi.

Nacho, ayrıca, "Real Madrid'in kaptanı olarak Şampiyonlar Ligi'ni kaldırıyorum. Hayalim gerçek oldu." ifadelerini kullandı.

Öte yandan maçın ardından Real Madridli futbolcu Fede Valverde ilginç bir yorumda bulundu.

Valverde mikrofonun başına gelerek, "Şimdiden 16. Şampiyonlar Ligi'ni düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

  • RealMadrid
  • NachoFernandez
  • FedeValverde

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.