Nacho Fernandez: Hayalim gerçek oldu

Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Real Madrid'de takım kaptanlarından Nacho Fernandez, maç sonu açıklamalar yaptı.

İspanyol futbolcu, "Geleceğim hakkında konuşmak istemiyorum. Kazandığım için çok mutluyum, önemli olan da bu." dedi.

Nacho, ayrıca, "Real Madrid'in kaptanı olarak Şampiyonlar Ligi'ni kaldırıyorum. Hayalim gerçek oldu." ifadelerini kullandı.

Öte yandan maçın ardından Real Madridli futbolcu Fede Valverde ilginç bir yorumda bulundu.

Valverde mikrofonun başına gelerek, "Şimdiden 16. Şampiyonlar Ligi'ni düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.