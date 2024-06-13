Nacho Fernandez'e Suudi Arabistan'dan astronomik teklif!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad dev bir transfer yapmaya daha hazırlanıyor.

2 YIL İÇİN 40 MİLYON

Fabrizio Romano'nun haberine göre Al-Ittihad, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Nacho Fernandez için harekete geçti.

Haberin detaylarında Suudi Arabistan ekibinin, 34 yaşındaki İspanyol stopere iki yıl için tam 40 milyon euroluk bir sözleşme önerdiği söylendi.

Ayrıca Nacho Fernandez'in ise bu teklifi kabul etmeyi düşündüğü de iddia edildi.

45 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 45 resmi maça çıkan Nacho Fernandez bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.