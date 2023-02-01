Naci Ünüvar: Hocamızın bana bu şansı vermesi ve benim de performansımı göstermem çok önemliydi

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan bordo-mavili takımın futbolcusu Naci Ünüvar, "Bizim açımızdan iyi bir maç oldu. Gol atmak için çok şans elde ettik ve 2 gol attık. Şanslarımızı değerlendirebilseydik 5 gol de atabilirdik. Açıkçası golü atınca çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çünkü maçın zor bir anıydı, zor dakikalarıydı. 2-0'ı elde etmek maçı da bitirdi diyebilirim. Tabii böylelikle 3 puan da bize geldi. Evimizde taraftarlarımızın önünde oynamak gerçekten güzel bir duygu. Bize çok iyi hissettiriyor. Dışarıda olan şanssızlığımızı da çok fazla bilemiyorum ve bunu değiştirmek gerektiğini de düşünüyorum. Bir futbolcu olarak oynamak çok önemli. Oynayamamak ise iyi bir durum değil. Hocamızın bana bu şans vermesi ve benim de performansımı göstermem çok önemliydi. Bunu kanıtlamam çok önemliydi" ifadelerini kullandı.