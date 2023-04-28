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Spor

Naci Ünüvar'dan Trabzonspor'a kötü haber

Karadeniz ekibi Trabzonspor'dan yapılan açıklamada başarılı futbolcu Naci Ünüvar'ın sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği duyuruldu.

IHA28 Nisan 2023 Cuma 19:41 - Güncelleme:
Naci Ünüvar'dan Trabzonspor'a kötü haber
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Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcu Naci Ünüvar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, şu ifadeleri kullandı: "Futbol A takımımızın dün yapılan antrenmanı sırasında sol uyluk arka bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Naci Ünüvar'ın bugün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."

Başarılı futbolcu Naci Ünüvar bu sezon Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'da 12 resmi maçta forma giydi. Sahada kaldığı sürede 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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