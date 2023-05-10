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Spor

Naci Ünüvar'ın sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor, sezon başında Ajax'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı 19 yaşındaki milli futbolcu Naci Ünüvar'ın sözleşmesini feshettiğini resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

AA10 Mayıs 2023 Çarşamba 19:42 - Güncelleme:
Naci Ünüvar'ın sözleşmesi feshedildi
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Trabzonspor Kulübü, sezon başında Hollanda'nın Ajax takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Naci Ünüvar'ın sözleşmesini karşılıklı feshettiğini duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Naci Ünüvar arasındaki 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Naci Ünüvar bu sezon Trabzonspor forması ile çıktığı 12 remi maçın 3'ünde ilk 11'de başladı. Genç yıldız Naci Ünüvar 3 gol, 1 asistlik performans ile skora katkı sağladı.

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