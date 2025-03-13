Nadiem Amiri, 4 yıl aradan sonra milli davet aldı

Nadiem Amiri, yaklaşık dört buçuk yıl aradan sonra yeniden Alman Milli Takımı'na çağrıldı. FSV Mainz 05'in orta saha oyuncusu, teknik direktör Julian Nagelsmann'ın sürpriz davetiyle büyük bir heyecan yaşadı.

"GÖZYAŞLARIMA HAKİM OLAMADIM"

Amiri, en son Kasım 2020'de Joachim Löw yönetiminde Çekya'ya karşı forma giymişti. Yeniden milli takıma seçildiğini öğrendiğinde duygusal anlar yaşadığını belirten oyuncu, "Salı günü gelen çağrıyı aldıktan sonra gözyaşlarına boğuldum. Uzun zamandır hayalini kurduğum formayı tekrar giyeceğim" dedi.

NAGELSMANN'DAN AMİRİ'YE ÖVGÜ

Julian Nagelsmann, Amiri'nin bu sezon gösterdiği performansa dikkat çekerek, "Nadiem olağanüstü bir sezon geçiriyor. Bir adım geri atmanın, bir oyuncunun kariyerini nasıl ileri taşıyabileceğinin harika bir örneği" ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, Amiri'yi "takıma enerji getiren havalı bir oyuncu" olarak tanımladı.

Almanya, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde İtalya ile karşılaşacak. İlk maç 20 Mart'ta Milano'da, rövanş ise 23 Mart'ta Dortmund'da oynanacak.