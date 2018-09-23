Nagatomo: Deplasmanda bulduğumuz pozisyonları golle sonuçlandırmamız gerekiyor
Galatasaray'ın Japon oyuncusu Yuto Nagatomo, Akhisarspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın Akhisarspor'a 3-0 yenildiği mücadelenin ardında Yuto Nagatomo açıklamalarda bulundu.
Deplasmanda yakaladıkları pozisyonları değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen Japon oyuncu, "Oynadığımız bütün deplasmanlar zor geçiyor. Deplasmanda bulduğunuz pozisyonları golle sonuçlandırmanız gerekiyor. İlk yarıda birçok pozisyon bulduk ancak değerlendiremeyince böyle bir sorun çıktı ortaya" diye konuştu.
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