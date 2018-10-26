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Nagatomo en az 4 hafta yok

G.SARAY’da Schalke maçında sakatlanan Nagatomo’nun ölümden döndüğü ifade edildi.

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Göğsüne gelen top sonrası nefes almakta zorlanan Japon yıldızın yapılan tetkikler sonrasında durumu netleşti. Sarı-Kırmızı kulüp, 32 yaşındaki oyuncunun aldığı darbe nedeniyle akciğer sönmesi yaşadığını ve akciğerine tüp takılarak tedavi altına alındığını açıkladı. Nagatomo, birkaç gün hastanede kalacak ve Malatya maçında forma giyemeyecek. Tecrübeli oyuncu 4 hafta sahalardan uzak kalacak. 

AKCİĞER SÖNMESİ NEDİR? 

Her iki akciğeri saran çok ince 2 adet zar mevcuttur ve bu 2 zar arasında normalde hava bulunmaz. Bu zarda herhangi bir sebep ile yırtılma olursa, bu boşluğa hava dolar ve baskı altında kalan akciğer bir balon gibi söner. Akciğer, sönen bölgenin büyüklüğüne bağlı olarak kısmen ya da tamamen solunum işlevini artık yerine getiremez hale gelir.

(Aksam)

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