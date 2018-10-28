Nagatomo: En kısa sürede karşınızdayım
Galatasaray'ın Japon yıldızı Yuto Nagatomo, sosyal medya hesabından sarı-krımızılı taraftarların yüreğine su serpen bir açıklama yaptı.
Galatasaray'ın Japon yıldızı Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılı taraftarlara müjdeyi şu şekilde verdi, "En kısa sürede karşınızdayım"
32 yaşındaki başarılı savunmacı, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Schalke 04 ekibi ile oynadığı maçta göğsüne aldığı darbe nedeniyle akciğer sönmesi teşhisi konmuş ve ameliyet edilmişti.
Sağlık durumunu oldukça merak eden sarı-kırmızılı taraftarlara sosyal medyadan seslenen Nagatomo, "İyiyim" mesajı verdi.
İşte Yuto Nagatomo'nun o paylaşımı;
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.