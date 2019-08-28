Nagatomo giderse Mojica alınacak

Finansal Fair Play açığı olan Sarı-Kırmızılılar’ın Nagatomo’yu iyi bir bonservis bedeli ile satarak eksik miktarı kapatmayı planladığı öğrenildi. Japon futbolcunun yerine ise Girona’da forma giyen Johan Mojica transfer edilecek. Galatasaray yönetimi 27 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz kiralayarak, Finansal Fair Play engeline takılmamak istiyor.