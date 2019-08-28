28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8147
  • 6,4612
  • 286.996
  • 95908.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Nagatomo giderse Mojica alınacak

TRANSFERDE hareketli günler geçirmeye devam eden Galatasaray’da sol bek operasyonu gündemde.

  • StarSpor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Finansal Fair Play açığı olan Sarı-Kırmızılılar’ın Nagatomo’yu iyi bir bonservis bedeli ile satarak eksik miktarı kapatmayı planladığı öğrenildi. Japon futbolcunun yerine ise Girona’da forma giyen Johan Mojica transfer edilecek. Galatasaray yönetimi 27 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz kiralayarak, Finansal Fair Play engeline takılmamak istiyor.

Bakanlık paylaştı! Pençe-3´te hedefler böyle vuruldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan, Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Beşiktaş bu haberle yıkıldı! Transfer son anda yattı

Beşiktaş bu haberle yıkıldı! Transfer son anda yattı

Orta Doğu barış planına İsrail seçimleri engeli

Orta Doğu barış planına İsrail seçimleri engeli

Gazze'deki saldırıların failleri belirlendi

Gazze'deki saldırıların failleri belirlendi

'İsrail saldırıları karşılıksız kalmayacak'

'İsrail saldırıları karşılıksız kalmayacak'

Nükleer patlamanın nedeni belli oldu

Nükleer patlamanın nedeni belli oldu

Hastalar sıra beklerken alışveriş yaptı! Yetkili kurumdan açıklama geldi

Hastalar sıra beklerken alışveriş yaptı! Yetkili kurumdan açıklama geldi

Polis kılıktan kılığa girdi, şebekeyi böyle çökertti

Polis kılıktan kılığa girdi, şebekeyi böyle çökertti
 

POPÜLER HABERLER

Ambulansa yol vermeyince gündem olan sürücü makas atarken kazaya neden oldu

Ambulansa yol vermeyince gündem olan sürücü makas atarken kazaya neden oldu

Yeni AKM yükseliyor... Son durum havadan fotoğraflandı

Yeni AKM yükseliyor... Son durum havadan fotoğraflandı

1 litre su için 1 kilometre su kuyruğu

1 litre su için 1 kilometre su kuyruğu

İşte Başkan Erdoğan'la Putin'in konuştuğu Su-57'nin gösterisi ve özellikleri

İşte Başkan Erdoğan'la Putin'in konuştuğu Su-57'nin gösterisi ve özellikleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA