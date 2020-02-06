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Spor

Nagatomo'dan Galatasaray'a büyük jest

G.Saray'a jest yapan Japon oyuncu, kadro dışı kaldığı dönemi Sarı-Kırmızılı takımda geçirmek istemediğini söyledi. Nagatomo, takım aramaya başladı.

06.02.2020  00:51 - Güncelleme: 06.02.2020  00:51

MARCELO Saracchi transferi sonrasında sözleşmesi askıya alınan Nagatomo, yönetimle yaptığı konuşmada, “Hak etmediğim parayı almam. Kısa süre içinde kulüp bulup ayrılacağım” diyerek jest yapmıştı. Japon oyuncunun transfer sezonu devam eden ülkelerden birine gideceği belirtildi. Menajerine bu yönde talimat veren tecrübeli sol beki Rusya’dan bazı takıların istediği belirtildi.

1 MİLYON EURO TASARRUF

Galatasaray’ı ikinci evi olarak gören Yuto Nagatomo’nun ayrıca kendi ülkesinin takımlarından FC Tokyo ile de temas halinde olduğu kaydedildi. 33 yaşındaki oyuncu ya ülkesine dönecek ya da Rusya’ya gidecek. Sarı-Kırmızılılar ise Nagatomo’nun ayrılmasının ardından 1 milyon euro tasarruf sağlayacak. Japon oyuncu, Galatasaray’dan yıllık 2 milyon euro kazanıyordu.

(Akşam)

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