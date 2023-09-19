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Spor

Nagelsmann adım adım Almanya'ya

Geçtiğimiz sezon Bayern Münih'i çalıştıran Julian Nagelsmann, sezonu tamamlayamadan görevinden alınmıştı. Genç teknik adam Almanya Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor.

19 Eylül 2023 Salı 16:21 - Güncelleme:
Nagelsmann adım adım Almanya'ya
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Almanya Milli Takımı'nda bir türlü istenilen performansı veremeyen ve son Japonya mağlubiyetinin ardından Hansi Flick ile yollar ayrılmıştı.

Almanya, Hansi Flick'in yerini genç teknik adam ile doldurmaya hazırlanıyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZON AYRILMIŞTI

Bayern Münih'in 2021 yılında takımın başına geçebilmesi için 25 milyon euro ödediği Julian Nagelsmann, Almanya Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor.

36 yaşındaki teknik adam geçtiğimiz sezonun Mart ayında Bayern Münih ile yollarını ayırmıştı. Yaz transfer döneminde adı sık sık PSG ve Chelsea ile anılan Julian Nagelsmann iki takımla da anlaşamayıp sezona boşta girmişti.

84 MAÇA ÇIKTI

Bayern Münih teknik direktörü olarak 2 sezon takımın başında duran Julian Nagelsmann, Alman ekibiyle 84 resmi maçta hocalık görevi yaptı ve bu karşılaşmalarda 2.31 puan ortalaması tutturmuştu.

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