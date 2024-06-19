Nagelsmann: İlkay'a çok güveniyoruz

Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu ikinci maçında Macaristan'ı 2-0 mağlup ederek son 16'ya kalan Almanya'da teknik direktör Julian Nagelsmann karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Kazanmaları gerektiğini ve kazandıklarıını söyleyen Julian Nagelsmann, "İstikrarlı olmamız gereken anlar oldu ama bu bir olgunlaşma süreci. Eğer bu maçı geçtiğimiz Ekim ayında oynasaydık kazanamazdık. Bu seviyede istikrarlı kalmanız gerekiyor. Rakibimiz çok rahatsızlık verebilecek bir takımdı ama istikrarlı şekilde kaldık. Öncelikle böyle bir maçı kazanmanız gerekiyor ve bunu başardık." ifadelerini kullandı.

Jamal Musiala'nın ofansif olarak çok fark yarattığını söyleyen Nagelsmann şu sözlerle devam etti:

"Jamal Musiala iki maçta da muazzam oynadı, sadece attığı iki gol değil her ofansif aksiyonumuzda yer aldı ve rakip stoperler için her zaman zorluklar çıkardı. Onun için önemli olan yükse baskıyla karşı karşıya kalmamak ve bire bir durumlarda fark yaratmak. Almanya ya da İngiltere'nin herhangi bir yerinde küçük bir sahadaymış gibi oynamalı, fark etmez. Arkadaşlarıyla futbol oynamalı. Baskıyı düşünmemesi gerekiyor, sadece harika futbol oynuyor."

Maçın adamı seçilen İlkay Gündoğan'dan övgü dolu sözlerle bahseden Nagelsmann, "İlkay Gündoğan çok çalıştı, kenarda bizimle çok iletişim halindeydi, oyunu yönlendirmeye ve kontrol etmeye çalıştı. Çok zeki bir oyuncu ve ona çok güveniyoruz. O Manchester City'nin ligi kazandıkları zaman kaptanıydı ve en iyi oyuncularından birisiydi. Onu her zaman zorluyoruz çünkü ne kadar iyi olduğunu biliyoruz." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Taraftar yürüyüşü otelimizin önünden geçti, stadyumda çok gürültülüydü, bu bize iyi bir his veriyor. Bu bize yardımcı oluyor ki buna inanmak çok zor çünkü inanılmaz derecede deneyimli ve başarılı oyuncularımız var ama bunun size bir faydası var. Hayranların hayal kurmaya devam etmesini sağlamak bizim görevimiz."