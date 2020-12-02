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Spor

Nagelsmann: İrfan Can'ın müthiş bir sol ayağı var

RB Leipzig Teknik Direktörü Nagelsmann 4-3'lük Başakşehir maçı sonrasında konuştu. İrfan Can Kahveci'ye övgüler dizen teknik adam, 'Müthiş bir sol ayağı var.' dedi.

02 Aralık 2020 Çarşamba 23:53 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 23:53
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RB Leipzig Teknik Direktörü Nagelsmann, takımının Başakşehir karşısındaki galibiyetini değerlendirdi.

Julian Nagelsmann maç sonunda; "3 puandan dolayı mutluyum, ilk yarı nedeniyle de mutluyum, 7-8 pozisyon bulduk, daha fazla atmalıydık. Atsak bu kadar karmaşık 2. yarı olmayacaktı. 2. yarıda Başakşehir büyük baskı kurdu, sorun yaşadık. 2. yarıda boşluklara koşmaya başladık, çok top kaybettik. Sonunda şanslı olan taraftık bence. Son 1-2 dakikada baskı kurmak istedik, gol atmak istedik ve başardık. Şimdi MANU ile final var, hazırlanacağız." açıklamasında bulundu.

Alman teknik adam sözlerinin devamında; "Sörloth'un golü onun için çok önemli, bizim için de böyle. O golle 3 puanı aldık. Karmaşık 30 dakika oynadı, çok top alamadı ama sonuna gol attı, ben mutluyum, o da mutludur diye düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

İrfan can'ın performansını değerlendiren Nagelsmann; "İrfan Can Kahveci harika bir oyuncu, çok iyi bitiricilik gösterdi. Frikik zaten harikaydı, 2. gol de öyle. Müthiş bir sol ayağı var." dedi.

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