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Spor

Naim Süleymanoğlu unutulmadı

Dünya ve Türk halter tarihinin unutulmaz isimleri arasında yer alan olimpiyat, dünya ve avrupa şampiyonu Naim Süleymanoğlu, vefatının 4'üncü yılında kabri başında anıldı.

AA18 Kasım 2021 Perşembe 17:16 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 17:16
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Dünya ve Türk halter tarihinde unutulmaz isimler arasında yer alan olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Naim Süleymanoğlu, vefatının 4. yılında kabri başında anıldı.

Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen törene, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve eski milli halterci Halil Mutlu ile sevenleri katıldı.

Okunan Kuran-ı Kerim'in ardından İstiklal Marşı ile başlayan törende Naim Süleymanoğlu için mesajlar paylaşıldı.

Genç sporcuların da yer aldığı törende AA muhabirine açıklamada bulunan Talat Ünlü, şunları kaydetti:

"Naim Süleymanoğlu büyük bir sporcuydu ama bu büyük sporculuğunun yanında sadece Türkiye'ye mal olmuş bir sporcu değildi. Naim Süleymanoğlu dünya halterine ismini altın harflerle yazdırmış bir kişidir. Naim Süleymanoğlu sadece spordaki başarılarıyla gündeme gelmemiştir. Dünya, Bulgaristan'daki Türklere yapılan zulmü görmüş, duymuştur. Naim buradaki soydaşlarımızın nefesi, umudu olmuş bir insandır ve tüm dünyaya bunu duyuran isimdir. Naim'i kelimelerle, cümlelerle tarif etmek mümkün değildir. Başarılarını zaten kimse tartışmıyor, çok büyük ve önemli bir değerimizdi. Mekanı cennet olsun."

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