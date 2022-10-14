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Spor

Namağlup Fenerbahçe'ye, Avrupa basınından büyük övgü!

UEFA Avrupa Ligi 4.hafta mücadelesinde AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, henüz grup maçları tamamlanmadan son 16 turuna kalmayı garantiledi. Ayrıca Avrupa Ligi'nin en çok gol atan takımı konumundaki Fenerbahçe için Avrupa basını övgü dolu sözler sarf etti.

Fotomaç14 Ekim 2022 Cuma 10:29 - Güncelleme:
Namağlup Fenerbahçe'ye, Avrupa basınından büyük övgü!
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UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, AEK Larnaca'yı deplasmanda 2-1 yendi.

Bu galibiyetle puanını 10'a yükselten sarı-lacivertliler, gruptan çıkmayı garantiledi.

Fenerbahçe'de galibiyeti getiren golleri Joao Pedro ile Michy Batshuayi (penaltı) kaydetti.

Temsilcimiz Enner Valencia ile bir penaltı atışından da yararlanamadı.

AEK Larnaca'da ise Angel Garcia, 84. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Fenerbahçe'nin AEK Larnaca galibiyeti, başta Portekiz olmak üzere Avrupa ve Güney Amerika basınında da yankı uyandırdı.

İŞTE AVRUPA BASINI'NIN MANŞETLERİ

ABOLA (PORTEKİZ)

"Jorge Jesus Fenerbahçe'yi bir sonraki tura taşıdı"

O JOGO (PORTEKİZ)

"Jesus diğer tura geçti ancak grup birinciliğini kovalayacak"

PUBLICO (PORTEKİZ)

"Fenerbahçe en azından 8'li play-off oynamayı garantiledi"

NOTICIAS AO MINUTO (PORTEKİZ)

"Jesus sendeledi ama güldü. Fenerbahçe Güney Kıbrıs'ta kazandı ve bir sonraki tura geçti"

OLE (ARJANTİN)

"Enner Valencia bir penaltı kaçırdı ancak takımı kazandı ve bir sonraki tura geçti"

7SUR7 (BELÇİKA)

"Batshuayi Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi"

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