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  • Namağlup Leverkusen'i Lookman yıktı! Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta
Spor

Namağlup Leverkusen'i Lookman yıktı! Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta

UEFA Avrupa Ligi final karşılaşmasında Atalanta ile Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. İtalyan ekibi, rakibini Ademola Lookman'ın golleriyle 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

22 Mayıs 2024 Çarşamba 23:54 - Güncelleme:
Namağlup Leverkusen'i Lookman yıktı! Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta
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UEFA Avrupa Ligi finalinde Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta, Xabi Alonso'nun yönetimindeki Bayer Leverkusen'i 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynanan maçta Atalanta'ya kupayı getiren golleri 12, 26 ve 75. dakikalarda Ademola Lookman kaydetti ve Nijeryalı oyuncu finale damgasını vuran isim oldu.

Ademola Lookman, UEFA Avrupa Ligi finallerinde hat-trick yapan ilk futbolcu olma başarısı gösterdi.

51 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Bu sezon Bundesliga'yı namağlup şampiyon tamamlayan, hiçbir kulvarda mağlubiyet almayan ve 51 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Bayer Leverkusen'in efsane sezonu Avrupa şampiyonluğu kazanamadan sona ermiş oldu.

Öte yandan 1997 finalinden sonra ilk kez UEFA Avrupa Ligi finalinde İtalyan ve Alman kulüpleri ilk kez karşı karşıya geldi. 1997'de oynanan finalde Schalke, Inter'i 1-0 yenerek kupaya uzanmıştı.

İLK AVRUPA KUPASI

İtalyan ekibi Atalanta tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası kazanmış olurken, Bayer Leverkusen tarihinde ikinci UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanma fırsatını değerlendirememiş oldu.

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