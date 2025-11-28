İSTANBUL 21°C / 12°C
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında İzlanda ekibi Breidablik'e konuk oldu. Temsilcimiz 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Haber Merkezi28 Kasım 2025 Cuma 00:55 - Güncelleme:
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında 27 Kasım Perşembe günü deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik ile karşılaştı.

İzlanda Lougardalsvöllur Stadı'ndaki karşılaşma, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Mücadelenin 6. dakikasında David Ingvarsson, Breidablik'i 1-0 öne geçiren golü attı. 20. dakikada ise Samsunspor, Marius Mouandilmadji ile beraberliği yakaladı.

İlk yarı, 1-1 beraberlikle sona ererken Samsunspor'da Marius Mouandilmadji rakip ağları bir kez daha havalandırdı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Dakikalar 72'yi gösterdiğinde ise İzlanda ekibinde Kristofer Ingi Kristinsson, skoru 2-2'ye getiren golü attı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken her iki takım da hanesine 1'er puanı yazdırdı.

Bu sonuçla birlikte Konferans Ligi'nde ilk puan kaybını yaşayan Samsunspor, 10 puanla liderliğini sürdürdü. 2 puana ulaşan Breidablik ise 32. sırada konumlandı.

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Samsunspor, AEK'i konuk edecek. Breidablik ise Shamrock'u ağırlayacak.

