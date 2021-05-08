Namağlup Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket şampiyon oldu

DHA 08 Mayıs 2021 Cumartesi 18:02 - Güncelleme: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 18:02

Düzce Merkez Spor Salonu'nda Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ile Global Connect Travel Düzce Basketbol takımları karşı karşıya geldi. Global Connect Travel Düzce Basketbol takımını 102-73 mağlup eden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımı, Türkiye Basketbol Ligi'nden şampiyon olarak ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımı şampiyonluk kupasını törenle aldı. Oyuncu ve teknik kadro düzenlenen törende büyük mutluluk yaşarken, şampiyonluk kupasını hep birlikte kaldırdı.

ŞAHİN ATEŞDAĞLI: "EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK"

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımı Başantrenörü Şahin Ateşdağlı, "Bizim için bugün çok keyifli bir gün. Emeklerimizin karşılığını aldık ve kupamıza kavuştuk. Uzun bir yoldan geldik. Çok değerli bir ligde çok değerli takımların olduğu, değerli hocaların olduğu bir ligde ve çok değerli oyuncuların olduğu bir ligde şampiyonluğa ulaştık. Oyuncularımı, teknik ekibimizi, yönetimimizi canı gönülden kutluyorum. Denizli halkına hayırlı uğurlu olsun bu şampiyonluk. Umarım önümüzde ki yıllarda İNG süper liginde kalıcı ve sürdürülebilir bir başarı elde edebiliriz" dedi.

ÜMİT SONKOL: HEDEFİMİZE ULAŞTIK

Takım kaptanı Ümit Sonkol ise 15'te 15 yaparak şampiyon olduklarını belirterek, "Çok mutluyuz. Bütün sezon bunun için uğraştık. Aslında 2 yıldır uğraşıyoruz. Sonunda hedefimize ulaştık. Kupamızı da aldık. Bundan sonra hedefimiz basketbol liginde iyi bir kadro ile başlamak olacak. Lig bu sene çok kaliteliydi. Herkesin herkesi yendiği bir lig oldu. Bu ligi 15'te 15 yaparak bitirmek bize nasip oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu