2 Aralık 2025 Salı
  Namağlup ünvanını korudu! Fenerbahçe seriyi sürdürüyor
Spor

Namağlup ünvanını korudu! Fenerbahçe seriyi sürdürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray ile 90+5'te bulduğu golle 1-1 berabere kaldı. Alınan bu skorun ardından sarı lacivertli ekip namağlup ünvanını korudu. İşte detaylar...

TRT Spor2 Aralık 2025 Salı 15:07 - Güncelleme:
Namağlup ünvanını korudu! Fenerbahçe seriyi sürdürüyor
ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasında Galatasaray'ı ağırladı.

1-0 geriye düşen sarı lacivertliler, 90+5'te attığı golle ezeli rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Domenico Tedesco'nun ekibi, ligdeki namağlup ünvanını korudu.

Jhon Duran, 63. dakikada oyuna dahil olmasına rağmen rakip ceza sahasında en çok topla buluşan futbolcu oldu. 6 kez Galatasaray ceza sahasında topla buluşan Kolombiyalı golcü, Fenerbahçe'ye beraberliği getirdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon oyuna sonradan dahil olan oyuncularından en fazla gol atan takım durumunda. Sarı lacivertliler, yedek kulübesinden gelen isimlerden 8 gol buldu.

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de maçlarının son 15 dakikalık bölümünde en çok fileleri havalandıran takım konumunda. Tedesco'nun öğrencileri, son çeyrek dilimde 8 kez gol atma başarısı gösterdi.

