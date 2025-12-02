Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasında Galatasaray'ı ağırladı.

1-0 geriye düşen sarı lacivertliler, 90+5'te attığı golle ezeli rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Domenico Tedesco'nun ekibi, ligdeki namağlup ünvanını korudu.

Jhon Duran, 63. dakikada oyuna dahil olmasına rağmen rakip ceza sahasında en çok topla buluşan futbolcu oldu. 6 kez Galatasaray ceza sahasında topla buluşan Kolombiyalı golcü, Fenerbahçe'ye beraberliği getirdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon oyuna sonradan dahil olan oyuncularından en fazla gol atan takım durumunda. Sarı lacivertliler, yedek kulübesinden gelen isimlerden 8 gol buldu.

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de maçlarının son 15 dakikalık bölümünde en çok fileleri havalandıran takım konumunda. Tedesco'nun öğrencileri, son çeyrek dilimde 8 kez gol atma başarısı gösterdi.