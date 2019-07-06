Nando De Colo, Fenerbahçe Beko'da

EuroLeague'de CSKA Moskova ile şampiyonluk sevinci yaşadıktan sonra Rusya'dan ayrılma kararı alan Nando De Colo, Fenerbahçe Beko ile anlaşmaya vardı.

Şansını tekrar NBA'de denemek isteyen ancak sözleşme haklarını elinde bulunduran Toronto'dan 1.8 milyon doların üzerinde bir teklif alamayan Fransız yıldız, Fenerbahçe Beko ile masaya oturdu ve 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, " Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, Avrupa basketbolunun en önemli guardlarından biri olan Nando De Colo ile anlaşmaya vardı. 23 Haziran 1987 tarihinde Sainte-Catherine'de dünyaya gelen 1.96 boyundaki Fransız yıldız Nando De Colo, 2021-2022 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyecektir. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Nando De Colo'ya hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" ifadeleeri kullanıldı.

Guduric ve Melli'nin NBA'e gitmesinden dolayı yaklaşık 4 milyon dolarlık bir maaş boşluğu yaratan Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'dan yılda 3 milyon dolarlık bir sözleşmeden çıkan Nando de Colo ile 2 yıl için 7 milyon dolara anlaştığı ifade edildi.

NBA opsiyonunun devre dışı kalmasının ardından Real Madrid'in de kadrosuna katmak istediği Nando De Colo'nun Fenerbahçe Beko'yu tercih etmesinde İspanya'da öncelikli haklarının Valencia'da bulunması, Obradovic gibi bir ismin Fenerbahçe'de çalışıyor olması, Fenerbahçe'nin basketboldaki vizyonu ve yatırımı, taraftarın coşkusu ve İstanbul'daki sosyal yaşam gibi faktörlerin etkili olduğu bildirildi.