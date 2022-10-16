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Spor

Nantes, Brest'i farklı yendi

Nantes, Fransa Ligue 1'in 11. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Brest'i 4-1 mağlup ederek puanını 10'a yükseltti.

16 Ekim 2022 Pazar 18:18 - Güncelleme:
Nantes, Brest'i farklı yendi
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Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Antoine Kombouare'nin yönetimindeki Nantes, Bruno Gruogi'nin ekibi Brest'i konuk etti.

Beajujoire-Louis Fonteneau Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Nantes 4-1 kazanırken goller; 35. dakikada penaltıdan Moses Simon, 36. dakikada Ignatius Ganago, 71. dakikada Mustafa Muhammed ve 88. dakikada Moussa Sissoko'dan geldi. Ev sahibi ekipte Ludovic Blas 12. dakikada penaltı atışından yararlanamazken konuk ekibin tek golü 18. dakikada Noah Fadiga'dan geldi.

MUHAMMED ATMAYA DEVAM EDİYOR

Nantes'in sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Mısırlı golcü Mustafa Muhammed, 84 dakika sahada kaldığı Brest maçında takımınının üçüncü golünü kaydederek bu sezon ligdeki üçüncü, tüm kulvarlardaki dördüncü golünü kaydetmiş oldu.

Bu sonuçla birlikte Nantes puanını 10'a yükseltirken, Brest 6 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Nantes deplasmanda Nice'e konuk olurken, Brest yine deplasmanda Clermont ile karşılaşacak.

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