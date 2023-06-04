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Spor

Nantes son hafta lige tutundu

Fransa Ligue 1'in son haftasında düşmeme mücadelesi veren Nantes, sahasında Ajaccio'yu ağırladı.

4 Haziran 2023 Pazar 00:37 - Güncelleme:
Nantes son hafta lige tutundu
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Stade de la Beaujoire'da oynanan karşılaşmayı Nantes 1-0'lık skor ile kazanarak ligde kalmayı son maçta garantiledi.

Maçın 16. dakikasında Ignatius Ganago'nun golüyle öne geçen Nantes, maçın sonuna kadar skoru korumayı başararak üç puanı aldı ve en yakın takipçisi Auxerre'in de Lens'e yenilmesiyle ligde kaldı.

Nantes'da bonservisi Süper Lig ekibi Galatasaray'da olan Mısırlı golcü Mostafa Mohamed karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla Nantes 36 puana yükselirken Auxerre'in 1 puan üzerinde 16. sırada sezonu bitirdi. Küme düşmesi daha önceki haftalarda kesinleşen Angers ise 18 puanda kaldı.

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