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Spor

Nantes'ta Domenech dönemi 47 günde sona erdi

10 yıldır süren takım çalıştırmama sürecine geçtiğimiz aralık ayında Nantes ile anlaşarak son veren Raymond Domenech'in bu takımdaki serüveni 47 günde bitti.

AA11 Şubat 2021 Perşembe 12:50 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 12:50
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nantes, teknik direktör Raymond Domenech'in yerine Antoine Kombouare'yi göreve getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takıma beklenen ivmeyi kazandıramayan 69 yaşındaki Domenech ile yollar ayrıldı.

Domenech'in yerine ise bir başka Fransız teknik adam Antoine Kombouare getirildi.

2010 yılından beri takım çalıştırmayan Domenech, 26 Aralık'ta Nantes'ın başına geçmişti. Domenech yönetimindeki 8 maçta da kazanamayan Nantes, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşamıştı.

Daha önce Strasbourg, Valenciennes, Paris Saint-Germain, Lens, Guingamp ve Dijon gibi takımlarda görev yapan 57 yaşındaki Kombouare ise son olarak geçen yıl Toulouse'u çalıştırmıştı.

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