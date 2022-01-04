Naomi Osaka galibiyetle döndü

AA 4 Ocak 2022 Salı 13:20 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 13:20

Son olarak geçen yıl eylül ayında düzenlenen ABD Açık turnuvasında mücadele eden 24 yaşındaki Osaka, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık öncesi düzenlenen hazırlık turnuvası Melbourne Summer Set'e katıldı.

İlk turda Fransız Alize Cornet ile karşılaşan dünya 13 numarası Osaka, maçta 57 basit hata yapmasına rağmen rakibini 6-4, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup etti.

Karşılaşma sonu basın toplantısında duygularını dile getiren Naomi Osaka, "Bu maçta, muhtemelen çok fazla basit hata yaptım. Ama uzun bir aranın ardından ilk maçıma çıktığım için beklenen bir durum. Maç sırasında sinirlerim biraz bozuldu, ama servis oyunlarıma tutunarak kazandığım için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerinde 4 grand slam zaferi bulunan son Avustralya Açık şampiyonu Osaka, geçen yıl katıldığı Fransa Açık tenis turnuvasını yarıda bırakarak depresyonda olduğu gerekçesiyle turnuvadan çekilmişti. 2018'den beri uzun depresyon nöbetleri geçirdiğini söyleyen Osaka, Fransa Açık sonrası nadiren kortlara çıkmıştı.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası, 17 Ocak'ta başlayacak.