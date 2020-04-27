İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,978
  • EURO
    7,5703
  • ALTIN
    385.299
  • BIST100
    100903
Spor

Napoleoni Göztepe'de kalmak istiyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de sezon bitiminde sözleşmesi sona erecek Stefano Napoleoni'nin kariyerine sarı-kırmızılı kulüpte devam etmek istediği öğrenildi.

DHA27 Nisan 2020 Pazartesi 13:22 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 13:22
ABONE OL

Şimdiden Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor’un İtalyan futbolcuya teklifler götürdüğü iddia edildi. Ancak Napoleoni’nin ilk tercihinin Göztepe olacağı ve kurmaylarla görüşme yapmayı beklediği vurgulandı. Göztepe’de çok mutlu olduğunu dile getiren deneyimli futbolcunun, “Umarım burada kalırım. Göztepe’de ve İzmir’de her şey çok güzel. Müthiş bir taraftara sahibiz. Takımdaşlık üst seviyede. Burada başarılı olmaya devam edeceğim" dediği bildirildi.

Sezon başında Medipol Başakşehir’den gelen 33 yaşındaki futbolcu, Göztepe formasıyla çıktığı 21 lig maçında 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

Tam Türkiye'yi kötüleyecekti... Bir anda yere yığıldı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.