Napoli, 3 maçta yalnızca 4 puan alabildi

Zirve yarışını açık ara önde götüren Napoli, konuk ettiği Verona ile golsüz berabere kaldı ve son 3 lig maçından 4 puan çıkarabildi.

Lazio, konuk olduğu Spezia'yı 3-0, Roma ise ağırladığı Udinese'yi aynı skorla geçti.

İtalya'nın ünlü kulüpleri ise haftayı puan kayıplarıyla tamamladı. Milan, deplasmanda Bologna ile 1-1 berabere kalırken, Inter, ağırladığı Monza'ya; Juventus da konuk olduğu Sassuolo'ya 1-0 yenildi.

Serie A'nın 30. haftasını 75 puanla geçen Napoli'yi, 61 puana sahip Lazio, 56 puanı bulunan Roma, 53 puanlı Milan ve 51 puanlı Inter izledi.