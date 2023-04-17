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Spor

Napoli, 3 maçta yalnızca 4 puan alabildi

İtalya Serie A'da yoluna lider olarak devam eden Napoli, Verona ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuç ile birlikte 75 puan ile liderliğini sürdürdü. En yakın rakibi olan Lazio'nun ise 61 puanı bulunuyor.

AA17 Nisan 2023 Pazartesi 13:36 - Güncelleme:
Napoli, 3 maçta yalnızca 4 puan alabildi
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Zirve yarışını açık ara önde götüren Napoli, konuk ettiği Verona ile golsüz berabere kaldı ve son 3 lig maçından 4 puan çıkarabildi.

Lazio, konuk olduğu Spezia'yı 3-0, Roma ise ağırladığı Udinese'yi aynı skorla geçti.

İtalya'nın ünlü kulüpleri ise haftayı puan kayıplarıyla tamamladı. Milan, deplasmanda Bologna ile 1-1 berabere kalırken, Inter, ağırladığı Monza'ya; Juventus da konuk olduğu Sassuolo'ya 1-0 yenildi.

Serie A'nın 30. haftasını 75 puanla geçen Napoli'yi, 61 puana sahip Lazio, 56 puanı bulunan Roma, 53 puanlı Milan ve 51 puanlı Inter izledi.

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