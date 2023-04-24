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Spor

Napoli 3 puanı 1 golle aldı

İtalya Serie A 31. hafta mücadelesinde lider Napoli deplasmanda Juventus'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Bu skorla Napoli puanını 78'e yükseltti.

AA24 Nisan 2023 Pazartesi 00:22 - Güncelleme:
Napoli 3 puanı 1 golle aldı
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 31. haftasında lider Napoli, Juventus'u son dakikalarda bulduğu golle 1-0 yendi.

Ligde haftanın maçında şampiyonluğun en güçlü adayı Napoli, sezon ortasında aldığı 15 puan silme cezası iptal edilerek yeniden zirveye yaklaşan Juventus'a konuk oldu.

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında, iki takım birbirlerinin kalesinde tehlikeli anlar yaratsa da golü bulan konuk ekip oldu. 90+3. dakikada Napoli'de Giacomo Raspadori, takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Napoli, Juventus'u 1-0 mağlup ederek son haftalardaki puan kayıplarına son verdi.

Napoli, aldığı bu kritik galibiyetle puanını 78'e yükseltti ve 2. sıradaki en yakın takipçisi Lazio'nun puansız kapattığı haftada aradaki puan farkını 17'ye çıkartarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesinin (CONI) hafta içinde, İtalya Futbol Federasyonunun (FIGC) daha önce mali usulsüzlüklere karıştığı gerekçesiyle verdiği 15 puan silme cezasını iptal etmesi üzerine 3. sıraya geri dönen Juventus, Napoli'yi yenip 2. sıraya çıkma fırsatını geri tepti.

Siyah-beyazlılar, bu mağlubiyetle ligde üst üste 3. yenilgisini alırken, 59 puanla 3. sırada kaldı.

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