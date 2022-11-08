Napoli 3 puanı 2 golle aldı

Serie A'nın 14. haftasında Napoli, sahasında Empoli'yi ağırladı.

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Napoli ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısında vites yükselten Napoli, 69. dakikada Lozano'nun penaltısı ile öne geçti. 74. dakikada Luperto Empoli'de ikinci sarıdan kırmızı kart görünce takımını 10 kişi bıraktı. Dakikalar 88'i gösterdiğinde Zielinski'nin golüyle fark ikiye çıktı ve Napoli galibiyete uzandı.

Bu sonuçla Napoli, 38 puana yükselerek liderliğini sürdürdü ve galibiyet serisini de 11 maça çıkardı. Empoli ise 14 puanda kaldı.