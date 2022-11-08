İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2022 Salı / 14 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5694
  • EURO
    18,7273
  • ALTIN
    1019.8
  • BIST100
    4360.28
Spor

Napoli 3 puanı 2 golle aldı

Napoli, İtalya Serie A'nın 14. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Empoli'yi 2-0 mağlup ederek puanını 38'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

8 Kasım 2022 Salı 22:37 - Güncelleme:
Napoli 3 puanı 2 golle aldı
ABONE OL

Serie A'nın 14. haftasında Napoli, sahasında Empoli'yi ağırladı.

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Napoli ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısında vites yükselten Napoli, 69. dakikada Lozano'nun penaltısı ile öne geçti. 74. dakikada Luperto Empoli'de ikinci sarıdan kırmızı kart görünce takımını 10 kişi bıraktı. Dakikalar 88'i gösterdiğinde Zielinski'nin golüyle fark ikiye çıktı ve Napoli galibiyete uzandı.

Bu sonuçla Napoli, 38 puana yükselerek liderliğini sürdürdü ve galibiyet serisini de 11 maça çıkardı. Empoli ise 14 puanda kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.