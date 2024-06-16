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Spor

Napoli, Alessandro Buongiorno'nun peşinde

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin Torino'da forma giyen Alessandro Buongiorno'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

16 Haziran 2024 Pazar 17:26 - Güncelleme:
Napoli, Alessandro Buongiorno'nun peşinde
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Geçtiğimiz sezon Serie A'da istediği gibi bir sezon geçiremeyen ve teknik direktörlük görevine Antonio Conte'yi getiren Napoli transfer çalışmalarına hız verdi.

HEDEF BELİRLENDİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre Napoli, Torino forması giyen Alessandro Buongiorno için harekete geçti.

Haberin detaylarında 25 yaşındaki İtalyan savunmacının, Napoli ile görüştüğü ancak şu an için bir anlaşma sağlanmadığı söylendi.

31 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Torino formasıyla 31 resmi maça çıkan Alessandro Buongiorno bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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