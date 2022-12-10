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Spor

Napoli, Antalya'da Crystal Palace ile maç yapacak

Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren İtalyan takımı Napoli, yarın İngiltere Premier Lig temsilcisi Crystal Palace ile maç yapacak.

AA10 Aralık 2022 Cumartesi 14:23 - Güncelleme:
Napoli, Antalya'da Crystal Palace ile maç yapacak
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İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) liderlik koltuğunda oturan Napoli, hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirdiği kampta sürdürüyor.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde kampa giren Napoli, teknik direktör Luciano Spalletti yönetiminde çalıştı.

Kampta bulunduğu Regnum Carya Hotel'in sahasında gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk çalışmasıyla devam eden idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, ceza sahası ve çevresinde alan paylaşımı, pas ile hücum organizasyonu üzerinde durdu.

Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı.

Napoli, Regnum Carya tarafından organize edilen Winter Football Series kapsamında yarın İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace ile hazırlık maçı yapacak. İtalyan temsilcisi, karşılaşmanın ardından kampı tamamlayarak ülkesine dönecek.

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