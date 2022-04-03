Napoli, Atalanta deplasmanında galibiyeti 3 golle aldı

Serie A'nın 31. haftasında Atalanta ile Napoli karşı karşıya geldi. Gewiss Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Napoli 3-1'lik skorla kazandı.

Napoli, Lorenzo Insigne'nin 14. dakikada penaltı ve 37. dakikada Matteo Politano'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Marten De Roon, 58. dakikada skor eşitledi. 59. dakikada Politano'nun yerine giren Elif Elmas, 81. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı.

Atalanta'da forma giyen milli stoperimiz Merih Demiral, maç kadrosunda yer almadı.

Deplasmandaki namağlup serisini 9 maça çıkaran Napoli, 66 puana yükseldi ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını korudu. Atalanta ise Bergamo'da 3 maç sonra kaybetti ve 51 puanda kaldı.

Atalanta, gelecek hafta Sassuolo'ya konuk olacak. Napoli ise sahasında Fiorentina'yı ağırlayacak.