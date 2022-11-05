Napoli, Atalanta'yı 2 golle geçti

Serie A'nın 13. haftasında zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Napoli, Atalanta deplasmanına konuk oldu. Azzurri d'Italia'daki karşılaşmayı Napoli 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Atalanta 19. dakikada Ademola Lookman'ın penaltı golüyle öne geçerken, Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Victor Osim-hen ve 35. dakikada Elif Elmas attı.

Atalanta'da milli futbolcu Merih Demiral, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Napoli'de Kim Min Jae 90 dakika forma giyerken, Eljif Elmas uzatma dakikalarında kenara geldi.

Bu sonucun ardından Napoli, ligde puanını 35'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Atalanta, 27 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Napoli, sahasında Empoli ile karşılaşacak. Atalanta ise Lecce deplasmanına gidecek.