Napoli averajla zirvede

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasındaki Fiorentina-Napoli karşılaşması 0-0 tamamlandı.

Haftaya puan tablosunun zirvesinde başlayan Napoli'nin, orta sıralardaki Fiorentina'ya konuk olduğu maçta gol sesi çıkmadı.

Serie A'nın son şampiyonu Milan, sahasında Bologna'yı 2-0 yenerken, Juventus ile Roma 1-1 berabere kaldı. Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik, 62. dakikada oyuna dahil oldu. Bu sonuçla Roma 7, Juventus 5 puana ulaştı.

Inter'i ağırlayan Lazio, karşılaşmayı 3-1 kazandı. Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 77. dakikada oyuna dahil oldu. Lazio, puanını 7'ye yükseltirken, Inter ise 6 puanda kaldı.

Serie A'nın 3. haftasında puanını 7'ye yükselten Napoli, aynı puana sahip Milan, Lazio, Atalanta, Torino ve Roma'nın averajla önünde zirvede yer aldı.