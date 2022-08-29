İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2022 Pazartesi / 2 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1916
  • EURO
    18,0904
  • ALTIN
    1007
  • BIST100
    3146.69
Spor

Napoli averajla zirvede

Napoli, Fiorentina'ya konuk olduğu maçtan 0-0 beraberlikle ayrılmasına rağmen Serie A'nın 3. haftasını averajla lider tamamladı.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:30 - Güncelleme:
ABONE OL

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasındaki Fiorentina-Napoli karşılaşması 0-0 tamamlandı.

Haftaya puan tablosunun zirvesinde başlayan Napoli'nin, orta sıralardaki Fiorentina'ya konuk olduğu maçta gol sesi çıkmadı.

Serie A'nın son şampiyonu Milan, sahasında Bologna'yı 2-0 yenerken, Juventus ile Roma 1-1 berabere kaldı. Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik, 62. dakikada oyuna dahil oldu. Bu sonuçla Roma 7, Juventus 5 puana ulaştı.

Inter'i ağırlayan Lazio, karşılaşmayı 3-1 kazandı. Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 77. dakikada oyuna dahil oldu. Lazio, puanını 7'ye yükseltirken, Inter ise 6 puanda kaldı.

Serie A'nın 3. haftasında puanını 7'ye yükselten Napoli, aynı puana sahip Milan, Lazio, Atalanta, Torino ve Roma'nın averajla önünde zirvede yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.