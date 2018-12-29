Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Napoli, Bologna'yı 3-2 mağlup etti

Serie A'da Napoli, Bologna karşısında öldü öldü dirildi ama galibiyete 88. dakikada ulaştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Napoli, sahasında Bologna'yı konuk etti. 5 gole sahne olan maçı Napoli, 3-2 kazandı ve lider Juventus'u takibi sürdürdüler.
 
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 16 ve 51. dakikalarda Milik, 88. dakikada Driens Mertens attı. Bologna'nın golleri ise 37'de Santander ve 80'de Danilo kaydetti.
 
Bu sonucun ardından puanını 44'e çıkartan Napoli, lider Juventus'un 9 puan gerisinde 2.liğini korudu. Bologna ise 13 puanla 18. sırada kaldı.
 
İtalya'da sezonun ilk yarısı geride kalırken Napoli, ikinci yarının ilk maçında 20 Ocak tarihinde sahasında Lazio'yu konuk edecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan AK Parti İBB Başkan adayını böyle duyurdu

Başkan Erdoğan AK Parti İBB Başkan adayını böyle duyurdu

Milli Piyango Sonuçları 2019 Yılbaşı Çekilişi MPİ Bilet Sorgulama Sıralı Tam Liste

Milli Piyango Sonuçları 2019 Yılbaşı Çekilişi MPİ Bilet Sorgulama Sıralı Tam Liste

Milli Piyango en çok hangi numaralara çıktı? Milli Piyango en çok çıkan rakamlar

Milli Piyango en çok hangi numaralara çıktı? Milli Piyango en çok çıkan rakamlar

ABD helikopterleri Münbiç'te görüntülendi

ABD helikopterleri Münbiç'te görüntülendi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA