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Spor

Napoli cephesi açıkladı! İşte Victor Osimhen transferinin perde arkası

İtalyan ekibi Napoli'nin sportif direktörü Giovanni Manna, Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferi ile ilgili bilinmeyenleri anlattı. Manna, ilk başta sarı kırmızılı ekibin teklifine sıcak bakmadıklarını itiraf etti. İşte detaylar...

20 Eylül 2024 Cuma 15:34 - Güncelleme:
Napoli cephesi açıkladı! İşte Victor Osimhen transferinin perde arkası
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Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in transferiyle ilgili olarak İtalyan takımının sportif direktörü Giovanni Manna'dan önemli açıklamalar geldi.

Radio CRC'ye konuşan Manna, Osimhen'in Galatasaray'a gidişinin bir fırsat transferi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Avrupa'da transfer piyasası kapanmıştı ve yaz dönemi biter bitmez Osimhen için bize geldiler."

"Başlangıçta kiralık olarak transfere Osimhen de biz de pek sıcak bakmıyorduk."

"Daha sonra oyuncuyla konuşarak bir çözüm bulmayı başardık ve bu çözüm herkesi memnun etti. Açıkçası onu satmak isterdik ama bu mümkün olmadı."

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