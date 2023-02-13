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Spor

Napoli, Cremonese'yi 3 golle devirdi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 22'nci haftasında Napoli, konuk ettiği Cremonese'yi 3-0 yendi ve liderliğini sürdürdü.

AA13 Şubat 2023 Pazartesi 09:32 - Güncelleme:
Napoli, Cremonese'yi 3 golle devirdi
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Ligin zirvesinde şampiyonluk mücadelesi veren Napoli, son sırada yer alan ve kümede kalmaya oynayan Cremonese'yi Diego Armando Maradona Stadı'nda ağırladı.

Napoli, 22'nci dakikada Kvicha Kvaratskhelia ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 65'inci dakikasında Napoli, Victor Osimhen'in golüyle farkı 2'ye çıkartırken, 79'uncu dakikada Eljif Elmas skoru 3-0 yapan golü attı.

Napoli, Cremonese'yi 3-0 yenerek, puanını 59'a yükseltti. Serie A'da lider durumdaki Napoli, henüz 22'nci hafta maçını oynamamış olan en yakın takipçisi Inter ile arasındaki puan farkını da 16'ya yükseltti.

Napoli'nin Serie A'daki galibiyet serisi de 6 maça çıktı.

Napoli bu galibiyetle ayrıca, bu sezon kendisini İtalya Kupası'nda eleyen Cremonese karşısında rövanşı ligde almış oldu.

Cremonese ise 8 puanla 20'nci ve son sırada kaldı.

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