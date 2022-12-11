Napoli, Crystal Palace'ı 3 golle yendi

Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştiren takımlardan İtalyan ekibi Napoli, hazırlık maçında İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı 3-1 yendi.

Belek'te bir otele ait sahada gerçekleştirilen müsabakaya Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti; Alex Meret, Juan Jesus, Mario Rui, Eljif Elmas, Victor Osimhen, Matteo Politano, Giovanni Di Lorenzo, Leo Skiri Ostigard, Stanislav Lobotka, Khvicha Kravatskhelia ve Tanguy Ndomlebe ilk 11'iyle takımını çıkarttı.

Crystal Palace Teknik Direktörü Patrick Vieira ise Jack Butland, Joel Ward, Luka Milivojevic, James Tomkins, Marc Guehi, Michael Olise, Ebere Eze, Wilfried Zaha, Jeffrey Schlupp, Nathaniel Clyne ve Will Hughes 11'ini tercih etti.

Napoli'nin gollerini 36. dakikada Victor Osimhen, 64 ve 81. dakikalarda ise Giacomo Raspadori kaydetti. Crstal Palace'ın tek golü ise 33. dakikada Wilfried Zaha'dan geldi.

Öte yandan, iki takım arasındaki karşılaşmayı Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, teknik ekibinden Selçuk Şahin ve Pierre Webo ile birlikte takip etti.