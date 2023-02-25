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Spor

Napoli dur durak bilmiyor

Napoli, İtalya Serie A'nın 24. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Empoli'yi 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

25 Şubat 2023 Cumartesi 22:29 - Güncelleme:
Napoli dur durak bilmiyor
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Serie A 24. hafta maçında lider Napoli, deplasmanda Empoli ile karşı karşıya geldi.

Stadio Castellani'de oynanan maçı konuk ekip Napoli 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada İsmajli(K.K.) ve 28. dakikada Osimhen kaydetti.

Napoli'de Mario Rui, 67. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Alınan bu galibiyetin ardından Napoli puanını 65'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Empoli ise 28 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Napoli, Lazio'yu konuk edecek. Empoli ise Monza deplasmanına gidecek.

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