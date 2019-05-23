Fenerbahçe'de satış potansiyeli en yüksek isim olarak gösterilen Eljif Elmas için İtalya'da transfer kulislerinin önemli ismi Di Marzio'dan flaş bir iddia geldi.

Napoli Başkanı De Laurentiis ile yaptığı transfer toplantısında taleplerine dile getirdiği ifade edilen Carlo Ancelotti'nin Elfif Elmas transferinde de ısrarcı olacağı kaydedilirken; Di Marzio da bu konuda benzer bir iddiayı gündeme getirdi. Napoli'nin Eljif Elmas transferi için devreye girdiğini ifade eden Di Marzio, Eljif Elmas'ın Napokli'de Fabian Ruiz'de potansiyelinde olduğunu ve transfer sürecinde Napoli'nin somut adımlar attığını vurguladı. Napoli'nin yanı sıra Lazio'nun transfer listesinde yer alan Eljif Elmas için Fenerbahçe en az 20 milyon euroluk bonservis bedeli talep ediyor.